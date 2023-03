Nachdem Sturmtief Juliette in den vergangenen Tagen auf Mallorca für Schneechaos, Sturmböen und starke Regenfälle gesorgt hat, setzt sich in den kommenden Tagen auf der Insel überwiegend die Sonne durch. Nach Angaben des staatlichen Wetterdienstes Aemet wird das Wetter bereits am Wochenende mild und sonnig. Die Temperaturen erreichen bis zu 15 Grad, in der Nacht sinken die Werte auf 9 Grad.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war es in einigen Gebieten empfindlich kalt. Im Tramuntana-Gebirge gab es Bodenfrost, in Escorca sank das Quecksilber auf 0,9 Grad, in Campos auf 0,4 Grad. In anderen Gebieten wie Port de Pollença war es hingegen ungewöhnlich mild. Die Temperaturen sanken dort nachts nur auf 11,6 Grad. Auch in der Inselhauptstadt Palma blieb es bei 8 Grad gemäßigt. Im Laufe des Tages gibt es einen Mix aus Sonne, Wolken und Regenschauern.

Das Wetter am Wochenende

Der Freitag startet freundlich. Im Südwesten und Südosten der Insel kann es allerdings noch vereinzelt zu Niederschlägen kommen. Der Samstag zeigt sich wechselhaft. Obwohl sich auch immer wieder die Sonne zeigt, sind auch Regenschauer zu erwarten. Die Schneefallgrenze liegt bei 1000 Metern. Am Sonntag zeigt sich inselweit die Sonne. Hin und wieder sind vereinzelt Niederschläge möglich. Die Schneefallgrenze sinkt auf 900 Meter.

Schneechaos und übergelaufene Sturzbäche

Vor allem am Montag und Dienstag hielt der Winter Einzug auf Mallorca. Das Sturmtief Juliette sorgte besonders in den höheren Lagen für bis zu zwei Meter hohen Schnee. Aufgrund des daraus resultierenden Verkehrschaos mussten zeitweise Straßen gesperrt werden, viele Sturzbäche liefen über. Insgesamt vermeldeten die Einsatzkräfte über 300 Zwischenfälle. Auch am Mittwoch waren noch Helikopter der Guardia Civil im Einsatz, um Personen aus eingeschneiten Fincas zu retten. Ob sich das milde Wetter auf der Insel nun langfristig festigt, bleibt abzuwarten. Im März und April kann es auf Mallorca immer noch zu kälteren Phasen kommen. Ab Mai wird das Wetter dann konstant wärmer.