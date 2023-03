Die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hat, nachdem sich der Sturm gelegt hat, mit einer Drohne Luftaufnahmen der schneebedeckten Landschaft der Serra de Tramuntana veröffentlicht. Das Sturmtief Juliette, das vergangenen Dienstag über Mallorca wütete, hinterließ in einigen Teilen der Insel ein Bild der Verwüstung: Überschwemmungen, blockierte Straßen, eingebrochene Dächer und die notwendige Rettung von Menschen, die im Gebirge eingeschlossen waren. Doch wie so oft im Leben hat die Situation auch eine positive Seite.

Der für Mallorca untypische Schnee hat spektakuläre Bilder hinterlassen, die einer Weihnachtskarte gleichkommen. Ultima Hora begab sich, 48 Stunden nach Beginn des Schneefalls, nach Valldemossa und fing das historische Schnee-Spektakel visuell ein: Zu sehen sind zugeschneite Straßen, Hausdächer und Autos sowie vereinzelte türkisblaue Pool-Rechtecke.

Skifahren auf dem Puig Tomir

Die mehr als 50 Zentimeter Schnee, die sich an den höchsten Punkten der Serra de Tramuntana angesammelt haben, lockten mehr als eine mutige Person zum Skifahren und Bilder machen, die in Erinnerung bleiben. So erging es einem Bewohner Mallorcas, der am Mittwoch auf den Puig Tomir hinauffuhr, um dort eine echte Balearen-Skipiste runterzufahren.

Eine Wiederholung des Schneesturms ist derzeit nicht in Sicht. Am Donnerstag wird die Schneefallgrende zwischen 900 und 1100 Metern über dem Meeresspiegel liegen, sodass sich lediglich die höchsten Punkten der Insel weiß einkleiden könnten. Die Kälte wird nach Angaben des staatlichen Wetteramts Aemet weiterhin vorherrschen, obwohl der meteorologische Frühling (der die Monate März, April und Mai umfasst) bereits am Mittwoch begonnen hat.