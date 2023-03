Wie jedes Jahr hat die Online-Reiseplattform TripAdvisor vor kurzem ihre "Travellers' Choice Awards" vergeben. Mit den TripAdvisor-Auszeichnungen werden die Lieblingsreiseziele, -hotels, -restaurants und -aktivitäten von Reisenden auf der ganzen Welt geehrt. Als Kriterien dienen die im vergangenen Jahr gesammelten Kritiken und Bewertungen. In der Kategorie "Bester Strand" fiel die Wahl genau wie vor zwölf Monaten auf eine Playa auf Mallorca, die erneut unter die 20 besten der Welt gewählt wurde.



In der Liste taucht die Playa de Muro im Inselnorden zwischen Puerto de Alcúdia und Can Picafort erneut auf Platz 17 auf: "Ein wunderbarer Strand mit goldenem Sand, einem klaren blauen Meer und flach, um ein warmes Bad zu nehmen und leicht auszusteigen", heißt es auf der Website. Der Strand im Norden von Mallorca ist nicht der einzige spanische Strand, der ausgezeichnet wurde. Der Strand Playa de La Concha in San Sebastian, Baskenland, steht an fünfzehnter Stelle.



Wenn man die Liste auf Europa reduziert, liegen die mallorquinischen und baskischen Strände auf dem vierten beziehungsweise fünften Platz. Laut dem Portal ist der beste Strand auf unserem Kontinent der erstaunlich schwarze Sandstrand Reynisfjara in Vik, Island. Für TripAdvisor-Nutzer ist der beste Strand der Welt die Baia do Sancho in Fernando de Noronha, Brasilien. "Ein fantastischer, abgelegener Strand, den man nur über Abhänge und felsige Pfade erreichen kann. Die majestätischen Klippen werden Sie sprachlos machen", heißt es auf der Website.