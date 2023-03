Nach dem Schneesturm und der Winterkälte lockt das Wochenende wieder viele Menschen ins Freie. Während sich nicht wenige trotz der Warnungen der Polizei in die Berge aufmachten, um den Schnee zu sehen – eine bei Mallorquinern ob der seltenen Gelegenheiten beliebte Tradition – zog es andere zum Sonnen an die Strände.

Auch an der Playa de Muro herrschte Sonnenschein pur. Foto: Ines Schlosser

Denn wo der Himmel sich unbewölkt zeigte, machte sich strahlender Sonnenschein breit. In windgeschützten Ecken etwa an der Bucht von Port de Sóller wurden die ersten Strandbesucher gesichtet, die mit freigemachtem Oberkörper in der Sonne saßen oder lagen. Wer dann von dort den Blick in die Höhe und über die Berge schweifen ließ, konnte die weißen Schneeflecken auf den Bergspitzen vom Meer aus betrachten.

Von Sóller aus sah man die Schneeflecken in den Bergen. Foto: Carina Groß

Blauer Himmel herrschte auch im Inselnorden, etwa bei Alcúdia, wo sich vereinzelt sogar Urlauber aus Deutschland sehen ließen. Die Menschen bestiegen die alte Stadtmauer, flanierten durch die Gassen und über die Plätze des Ortes oder ließen sich zum Verweilen in der Sonne in den Straßencafés nieder.

Blick von der Stadtmauer in Alcudia. Foto: Ines Schlosser

Die Höchsttemperaturen betrugen am Samstag auf Mallorca 15 Grad, für Sonntag werden ebenfalls 15 bis 16 Grad prognostiziert. Der Himmel ist abwechselnd wolkig oder klar. Für Samstagabend wurden auch lokal vereinzelte Regenschauer vorhergesagt.

Passanten und Lokalbesucher in Alcúdia. Foto: Ines Schlosser

Am Sonntag ist stellenweise mit Morgennebel zu rechnen, dann klart der Himmel auf, bei Durchzug von wolkigen Abschnitten im Tagesverlauf. Die Nachttemperaturen sinken nach wie vor bis stellenweise zum Gefrierpunkt. Der Wind weht schwach aus West.