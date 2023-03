Die Regierungspräsidentin und Vorsitzende der sozialistischen Arbeiterpartei PSEO der Balearen, Francina Armengol, hat im Rahmen einer Parteiversammlung am Samstag versprochen, dass sie im Falle ihrer Wiederwahl bei den Regionalwahlen im kommenden Mai den Bau eines Projekts zur Verbindung einer weiteren Straßenbahn zwischen Palma und Calvià in die Wege leiten werde.

Armengol betonte, dass diese Bahnlinie das Netz der "bereits laufenden Projekte" ergänzen werde, das heißt die Verbindung zwischen dem Zentrum Palmas und dem Flughafen, die Straßenbahn zum Krankenhaus Son Espases, die Verlängerung der U-Bahn zum Parc Bit und die die Bahnstrecke in den Nordosten der Insel. Armengol gab dieses Versprechen auf einer von ihrer Partei am Samstag in Palma organisierten Veranstaltung zum Thema öffentlicher Verkehr, an der auch der Generaldirektor für Mobilität, Jaume Mateu, und der Bürgermeister der Hauptstadt, Jose Hila, teilnahmen.

Armengol versicherte, dass es ihr Ziel sei, "den Zug auf die gesamte Landkarte Mallorcas zu bringen", denn sie halte "nachhaltige Mobilität für ein Bürgerrecht". Sie fügte hinzu, dass sie in den acht Jahren, in denen sie an der Spitze der Regierung stehe, die Insel von einem "minimalen" öffentlichen Verkehrssystem zu einem "modernen, erstklassigen" ÖPNV geführt habe.