Innerhalb von nur wenigen Stunden wurden in Urlaubsorten von Calvià zwei Anzeigen wegen mutmaßlicher Vergewaltigung aufgegeben. Vorerst letztes Opfer ist eine junge Frau, die in einem Hotelzimmer in Santa Ponsa von einem 26-jährigen Briten vergewaltigt worden sein soll. Eine Freundin des Opfers hatte die Rezeptionistin informiert, das vermeintliche Opfer wurde ins Krankenhaus Son Espases gebracht, wo es untersucht wurde.

Die Rezeptionistin des Hotels hatte die Guardia Civil zur Hilfe gerufen, die den mutmaßlichen Angreifer im Hotelzimmer festnahm, der sich bei der Verhaftung wehrte. In dem Zimmer des Opfers sollen die Beamten auf dem Bett Blutspuren gefunden haben. Nur wenige Stunden zuvor hatte ein Streifenwagen der Guardia Civil in Magaluf eine junge Frau auf offener Straße entdeckt, die angab, ebenfalls das Opfer einer Vergewaltigung geworden zu sein. Eine Ambulanz brachte die an den Oberschenkeln blutende Frau ins Krankenhaus Son Espases von Palma, wo sie betreut wird. Ähnliche Nachrichten Touristin von zwei Männern in Magaluf beraubt und vergewaltigt Bei den mutmaßlichenTätern handelt es sich nach Polizeiangaben um zwei Männer aus Lateinamerika, die das 25-jährige Opfer zuerst ausgeraubt und anschließend sexuell misshandelt haben sollen.