Die Lokalpolizei von Calvià hat zwei junge Männer festgenommen, die eine Touristin in Magaluf vergewaltigt und ihr eine wertvolle Uhr und Schmuck geraubt haben sollen. Eine Streife fand das Opfer in der Straße Pere Vaquer Ramis mit Blut an den Oberschenkeln auf. Die junge Frau berichtete den Beamten, was passiert war. Eine Ambulanz brachte sie ins Krankenhaus Son Espases, wo sie betreut wurde. Anschließend erstattete die Frau Anzeige bei der Guardia Civil in Calvià, die die Ermittlungen in dem Fall übernommen hat.

Wie die spanischen Schwesterzeitung Ultima Hora aus Ermittlerkreisen erfuhr, hatte sich der Vorfall gegen ein Uhr nachts am Freitag in der Calle Pere Vaquer Ramis in Magaluf ereignet. Die beiden jungen Männer im Alter von 19 und 24 Jahren, die aus Lateinamerika stammen, sollen der jungen Touristin im Alter von 25 Jahren (ihre Staatsangehörigkeit wurde nicht mitgeteilt) in der Nähe einer Bankfiliale Schmuck und eine Uhr im Wert von rund 2000 Euro entrissen haben. Ähnliche Nachrichten Morde, Folter, Hass: So blutig ist die Geschichte von Palma de Mallorca Bande ergaunert über Internetkriminalität mehr als drei Millionen Euro Mehr ähnliche Nachrichten (1) Nach dem Raub zerrissen die Angreifer das Kleid und die Unterwäsche der Frau und missbrauchten sie, bevor sie vom Tatort flüchteten. Die Lokalpolizei erhielt einen Anruf, der sie über den Vorfall alarmierte, und schickte unverzüglich eine Streife aus, um nach den beiden Tätern zu fahnden. Die Ermittler vermuten, dass die zwei Männer zu einer bekannten Jugendbande gehören, die in Palma, Andratx und Inca aktiv ist. Die beiden Männer wurden wenige Minuten später als mutmaßliche Täter wegen des Verdachts des Raubüberfalls mit Gewaltanwendung samt Sexualdelikt festgenommen. Die Kriminalpolizei der Guardia Civil von Calvià hat die Ermittlungen übernommen. Es ist zu erwarten, dass die Tatverdächtigen in den kommenden Stunden dem Haftrichter vorgeführt werden.