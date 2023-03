Aufgrund der eher milden Temperaturen am Wochenende haben zahlreiche Einheimische und Urlauber einen Ausflug in das sonnige und verschneite Tramuntana-Gebirge gemacht. Die Guardia Civil und die Feuerwehr hatten allerdings im Vorfeld wegen der immer noch vereisten Bergpässe an die Bevölkerung appelliert, auf Ausflüge in die Serra zu verzichten. Dennoch zog es viele Schaulustige in das Gebirge. Besonders beliebt waren die sprudelnden Quellen Fonts Ufanes bei Campanet und das Castell d'Alaró.