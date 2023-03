In Palma de Mallorca hat es an diesem Sonntag einen schweren Unfall zwischen einem Rettungswagen und einem Pkw gegeben. Aufgrund des heftigen Aufpralls zwischen den beiden Fahrzeugen auf der Kreuzung zwischen den Straßen General Riera und Anselm Turmeda kippte der Krankenwagen auf die Seite.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag um 17.30 Uhr, als das Auto, ein blauer Toyota, auf der Straße Anselm Turmeda fuhr und an der Kreuzung mit der Calle General Riera in die rechte Seite des Krankenwagens krachte, der zu diesem Zeitpunkt auf der gleichen Straße unterwegs war und Notdienst hatte. Durch den Aufprall kippte der Krankenwagen um. Das im Frontbereich stark beschädigte Fahrzeug blieb auf der General Riera in Richtung der Avenidas liegen und blockierte den Verkehr. Patienten befanden sich zum Unfallzeitpunkt nicht in dem Fahrzeug.

Durch den Lärm wurden zahlreiche Personen auf den Unfall aufmerksam, die daraufhin umgehend die Rettungsdienste verständigten. Einige Passanten kamen den Insassen des Krankenwagens zu Hilfe, die aufgrund der Lage des Fahrzeugs aus den Fenstern klettern mussten.

Die beiden leicht verletzten Techniker wurden noch vor Ort behandelt und in die Privatklinik Clínica Juaneda gebracht. Einer der Insassen des Toyotas wurde ebenfalls vom medizinischen Personal behandelt und wies lediglich leichte Verletzungen auf.