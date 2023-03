Beamte der Nationalpolizei haben auf Mallorca einen Großeinsatz durchgeführt, um eine gewalttätige Jugendbande aufzulösen. In den frühen Morgenstunden stürmten eine halbe Hundertschaft der Polizei von Palma die alte Bankfiliale in der Calle Joan Crespí im Rahmen einer groß angelegten Operation, die unter dem Namen "El Caserío 24/7" läuft.

Nach Angaben der spanischen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora überraschten die Beamten die Jugendlichen während der Großrazzia im Schlaf. Bislang wurden mindestens sieben Personen festgenommen, drei in Joan Crespí und vier in der Calle Industria.

Den Verdächtigen wird unter anderem Mitgliedschaft in einer organisierten Gruppe, gefährlicher Raubüberfall und Körperverletzung vorgeworfen. Derzeit werden verschiedene Gebäude untersucht, darunter auch in der Straße Joan Crespí und in der Calle Industria.

Laut aktuellem Ermittlungsstand wurden unter anderen Waffen und Betäubungsmittel sichergestellt. An der Operation sind auch Beamte der Kriminalpolizei und eine Hundestaffel beteiligt.