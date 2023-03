Während in einigen Regionen in Deutschland derzeit Schneeregen und winterliche Temperaturen herrschen, gibt es auf Mallorca in den kommenden Tagen schon einen kleinen Vorgeschmack auf den Frühsommer. Laut aktuellen Prognosen des staatlichen Wetteramtes Aemet erreichen die Temperaturen Spitzenwerte bis zu 26 Grad. Nachts sinkt das Quecksilber auf milde 13 Grad. Nach Angaben der Sprecherin des meteorologischen Instituts, María José Guerrero, liegen die Werte damit deutlich über den für diese Jahreszeit typischen Temperaturen. In einigen Teilen der Insel könnten die Tagestemperaturen Mitte März also fast zehn Grad höher sein als üblich.

¿Cómo se presenta el tiempo de esta semana?



· Temperaturas en ascenso, especialmente muy altas para la época del año a final de semana y comienzos de la siguiente.



· Nubosidad variable 🌤️/⛅️y sin precipitaciones. pic.twitter.com/uuRHRRDuUR — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) March 6, 2023 Bei diesen Tageswerten ist durchaus schon ein Bad im Mittelmeer möglich, obwohl die Wassertemperatur derzeit noch bei rund 14 Grad liegt. Die neue Woche startete auf der Baleareninsel mit viel Sonnenschein und Temperaturen bis zu 18 Grad. Am Mittwoch und Donnerstag können sich in einigen Regionen Wolkenfelder bilden. Die Temperaturen steigen auf bis zu 20 Grad. Auch nachts bleibt es bei rund 10 Grad mild. Nach Angaben des staatlichen Wetterdienstes Aemet klettert das Thermometer am Samstag dann auf bis zu 26 Grad. Dabei gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Nach Sonnenuntergang sinken die Werte auf 13 Grad. Ähnliche Nachrichten Trotz eindringlicher Behörden-Warnung: Ausflügler stürmen das Tramuntana-Gebirge 23 Grad erwartet! Nach wochenlanger Kälte bricht sich Wärme auf Mallorca Bahn Noch vor wenigen Tagen sorgte Sturmtief Juliette für Schneechaos und heftige Niederschläge. Im Tramuntana-Gebirge wurde eine Schneedecke von bis zu drei Metern registriert. Zahlreiche Wanderer mussten aus der Serra gerettet und Straßen sicherheitshalber für mehrere Stunden gesperrt werden. In den niedrigeren Gebieten kam es zu Überschwemmungen, da Sturzbäche überliefen.