Die Folge „Hochzeit unter Palmen” der Doku-Soap „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer” wird am Montag, 13. März, ab 22.20 Uhr auf Vox ausgestrahlt. Den schönsten Tag im Leben unter Palmen zu feiern: Es ist der Traum vieler Deutscher. Vier Hochzeitsplanerinnen haben daraus einen Job gemacht. In der Türkei organisiert Gabi die Trauung von Nadin und Riccardo. Auf Kreta erwarten Andra und Or vom Weddingplaner-Duo Annika und Carolin Höchstleistung.

Auf Mallorca hat Hochzeitsplanerin Claudia noch immer mit den Folgen der Corona-Krise zu kämpfen. Ihre Mitarbeiter musste sie entlassen, die meisten Hochzeiten fielen ins Wasser. Jeder Auftrag zählt im Moment. Petra und Dirk wünschen sich eine Trauung unter freiem Himmel. Doch ausgerechnet am Hochzeitstag ziehen dunkle Wolken auf. Fällt die Hochzeit ins Wasser?