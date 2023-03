Die frühlingshaften Temperaturen der vergangenen Tage haben dazu geführt, dass die Blüten zu sprießen beginnen und Mallorca in ein farbenfrohes Blumenparadies verwandelt wird – jedoch sehr zum Leidwesen von Allergikern. Auch der derzeit stark zunehmende Wind kann die Symptome von Heuschnupfen und Allergiereaktionen auf Pollen verstärken. Juckende und tränende Augen, Schnupfen, Niesanfälle und sogar Kopfschmerzen können Anzeichen für eine Pollenallergie sein.

Vor allem die mit Vorliebe in Palma befindlichen Platanen werden in den kommenden Wochen ihren gelben Blütenstaub auf den Straßen verteilen. Die schattenspendenden Alleebäume weisen aufgrund ihres großen Vorkommens in den Städten und Dörfern der Insel eine hohe Pollendichte auf und können auch bei Nichtallergikern Probleme mit der Atmung hervorrufen. Im vergangenen April musste Palmas Stadtreinigung extra anrücken, um das hohe Aufkommen des Pollenstaubs der Platanen gezielt zu entfernen.

Laut der Daten der Informationsstelle für Aerobiologie der Balearen (Punt d'Informació Aerobiològica, blühen derzeit vor allem Glaskraut, eine an Mauern wachsende Brennnesselpflanze, sowie die für das mediterrane Landschaftsbild typischen Zypressen, die ihre Blütezeit jeweils von März bis Juni haben. Weitere Allergie auslösende Pflanzen auf den Balearen sind Olivenbäume, Gräser und Unkräuter, die bereits Ende März in voller Blüte stehen.

Um die unangenehmen Symptome zu lindern und die Lebensqualität zu verbessern, können Betroffene einerseits zu Medikamenten wie Antihistaminen greifen, die die allergischen Reaktionen unterdrücken. Andererseits kann man einer Pollenallergie bereits durch einfache Tricks und ohne medikamentöse Behandlung vorbeugen:

So empfehlen die Experten, die Straßenkleidung zu wechseln, sobald man nach Hause kommt, um die Pollen nicht in den Wohnräumen zu verteilen und die Oberflächen der Möbel regelmäßig feucht abzuwischen. Außerdem hilft es sich vor dem Schlafengehen die Haare zu waschen und wer langes Haar hat, dieses nicht offen zu tragen, um den Pollen eine geringere Angriffsfläche zu bieten. Bei Autofahrten ist es ratsam, die Fenster geschlossen zu halten und gegebenenfalls den Innenraumfilter des Fahrzeugs, auch Pollenfilter genannt, zu erneuern. Dies gab die Online-Verkaufsplattform für Ersatzteile Oscaro in einer Pressemitteilung bekannt.

Wer sich nicht sicher ist, ob oder wogegen er allergisch ist, sollte sich anhand eines Allergietests Klarheit verschaffen, um so besser gegen den nervigen Juckreiz und rote Augen vorgehen zu können.