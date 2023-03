Auf der Plaça d'Espanya in der Inselhauptstadt Palma de Mallorca sind jetzt Überreste der alten Stadtmauer freigelegt worden. Diese gehen auf die Epoche der Renaissance zurück. Die Leitung der städtischen Bauarbeiten zeigte sich von der Entdeckung der Überreste allerdings nicht überrascht, da diese Mauer bereits vor Beginn der Arbeiten dokumentiert worden war. Ein archäologisches Team wird die historischen Überbleibsel nun auswerten.

Nach Angaben des Rathauses von Palma ist vorerst geplant, die Arbeiten in diesem Bereich einzustellen und unterdessen mit anderen Arbeiten fortzufahren. Der Inselrat wird in den kommenden Tagen entscheiden, wie auf dem betroffenen Abschnitt vorgegangen werden soll. Da die Existenz der Mauer aber bereits im Vorfeld bekannt war, wird mit keinen größeren Komplikationen gerechnet.

Die Bauarbeiten auf der Plaça d'Espanya in Palma sind im vollen Gange.

Auf der Plaça d'Espanya handelt es sich nicht um den einzigen Fund der alten Stadtmauer. Auch die heftigen Regenfälle des Sturms Juliette hatten auf dem Altstadtring Avenidas die Überreste einer Renaissance-Bastion zum Vorschein gebracht. Dort war ein Teil der asphaltierten Straße vor wenigen Wochen eingestürzt. Der Schaden wurde mittlerweile behoben. Die Befestigungsanlage, auf der die Kanonen platziert waren, wurde im 16. Jahrhundert zum Schutz gegen osmanische Angriffe errichtet und verlief in einem charakteristischen Zickzack-Kurs um den Stadtkern.

Umgestaltung Plaça d'Espanya

Die Bauarbeiten an dem zentralen Platz in der Inselhauptstadt Palma hatten vor wenigen Wochen begonnen. Die Modernisierung wird in verschiedenen Phasen ablaufen und voraussichtlich 15 Monate andauern. Geplant ist unter anderem den Asphalt zu erneuern und den dort entlang laufenden Fahrradweg zu verlegen.