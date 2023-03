Eine Frau ist am Montag in Palma verhaftet worden, nachdem sie sich fälschlicherweise als Polizistin ausgegeben hatte. Mit dem Ziel, einen neuen Liebhaber auf der Online-Dating-Plattform Tinder zu gewinnen, zog die Dame laut einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" die Uniform ihres Ehemanns an, der auf Mallorca bei der Guardia Civil tätig ist. Anfang 2023 lernte die 31-Jährige einen 33-jährigen Mann kennen, der als Musiker arbeitet. Sie teilte ihm mit, dass sie als Polizistin tätig sei und derzeit in einem Fall ermittele, in dem ein Verbrechen aufgeklärt werden solle.

Die Frau konnte auf der Polizeiwache von Palma de Mallorca festgenommen werden. Des Weiteren tischte sie dem Mann Lügen auf und sagte ihm, dass sie mit ihrem Bruder – einem Zivilbeamten – und zwei Nichten zusammen wohne. Dem neuen Liebhaber schickte die Frau Fotos von sich in einer Polizeiuniform. Es kam sogar zu mehreren Treffen der beiden, wobei die Dame stets in ihrer Polizeikleidung unterwegs war. Der neue Liebhaber schöpfte jedoch Verdacht, dass etwas nicht stimmen kann und blockierte die Frau in den sozialen Netzwerken und ihre Nummer in seinem Mobilfunktelefon. Daraufhin erschien sie sogar am Arbeitsplatz des "Opfers" und bezichtigte ihn des Diebstahls. Sie warf ihm vor, wertvolle Schmuckstücke mit Gold und Diamanten von ihr entwendet zu haben. Letztendlich konnte der Fall von Ermittlern der Guardia Civil geklärt und die Frau festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass die Frau ihrem neuen Liebhaber nicht die Wahrheit gesagt hatte, und es sich bei den Nichten in Wirklichkeit um ihre beiden Töchter und dem Bruder um ihren Partner handelte. Auch der Ehemann der mutmaßlichen Täterin wurde befragt. Er gab laut "Ultima Hora" zu, dass die Beziehung zu seiner Frau sehr schwierig sei und er von dem Liebesverhältnis mit dem Musiker nichts gewusst habe.