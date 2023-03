Auf Mallorca wird am 29. März eine weitere Filiale der deutschen Supermarktkette Aldi eröffnen. Das hat das Unternehmen an diesem Mittwoch in einer Pressemitteilung mitgeteilt. Der neue Standort befindet sich in Can Picafort an der Straße Artà, Ecke Ran de Mar und wird über eine Verkaufsfläche von 1200 Quadratmetern verfügen, zudem werden 15 neue Arbeitsplätze geschaffen.

Das Geschäft wird rund 2000 Produkte führen, darunter mehr als 40 von Lieferanten der Balearen, wie Käse, Wurstwaren und zertifizierte Weine. Darüber hinaus wird das Sortiment zu 86 Prozent aus Eigenmarken und zu mehr als 80 Prozent aus nationalen Produkten bestehen. Insgesamt wird Aldi mit dieser Neueröffnung die elfte Filiale auf den Balearen eröffnen. Weitere Filialen gibt es bereits in der Inselhauptstadt Palma, Campos, Cala Millor, Calvià, Inca, Manacor und Marratxí sowie auf der Nachbarinsel Ibiza. Ähnliche Nachrichten Discounter sucht 300 Mitarbeiter: Neue Aldi-Filialen auch auf Mallorca geplant Der Ferienort Cala Millor bekommt eine Aldi-Filiale Bis zum Ende des Jahres 2023 werden die Baleareninsel, gemeinsam mit der Autonomen Gemeinschaft Katalonien, rund ein Viertel der in Spanien geplanten Aldi-Eröffnungen ausmachen. Um das anhaltende Wachstumstempo im Land zu unterstützen, plant die Supermarktkette, ihre Belegschaft auszubauen. Dafür sollen mehr als 300 neue Mitarbeiter eingestellt werden.