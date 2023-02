Auf Mallorca im Supermarkt Aldi einzukaufen, ist für viele deutsche Urlauber und Residenten ein bisschen Heimatgefühl. Wie das Unternehmen jetzt mitgeteilt hat, werden in diesem Jahr landesweit rund 50 neue Filialen entstehen, einige davon auch auf den Balearen. Aktuell wird eine auf Menorca gebaut, auch Mallorca könnte schon in den nächsten Monaten eine neue Filiale bekommen. So sollen in Katalonien und auf den Balearen demnächst 300 neue Mitarbeiter eingestellt werden. Einige Stellen sind im Hauptsitz in Sant Cugat del Vallès unweit von Barcelona zu besetzen. Für Mallorca sind online noch keine Stellen ausgeschrieben.

Momentan gibt es auf Mallorca 10 Aldi-Filialen, unter anderem in Palma, Campos, Cala Millor und Palmanova. Die Supermarkt-Kette ist seit 2015 auf Mallorca präsent. Sechs Märkte wurden damals eröffnet, 2019 ging es dann weiter nach Ibiza. Auch landesweit wird Aldi immer präsenter, wie die Zahlen der Pressemitteilung zeigen: "Insgesamt beschäftigte die Supermarkt-Kette Ende 2022 mehr als 6600 Mitarbeiter in Spanien, 14 Prozent mehr als im Vorjahr, dank mehr als 800 Neueinstellungen." In den vergangenen drei Jahren wurden in ganz Spanien fast 2300 neue Mitarbeiter eingestellt, so das Unternehmen.

Insgesamt ist Aldi in Katalonien und auf den Balearen der Arbeitgeber für mehr als 1.900 Menschen. Laut eigenen Angaben haben 96 Prozent der Mitarbeiter einen Festvertrag. Wer sich auf die demnächst entstehenden Stellen bewerben möchte, kann das online tun. Die Ausschreibungen sind aufgegliedert nach Mitarbeiter im Supermarkt, Filial- und Regionalleitung, es gibt aber auch Angebote für Mitarbeiter in der Logistik sowie Quereinsteiger. Hier gelangen Sie zum Jobportal von Aldi Spanien und können sich die Angebote nach Regionen und Städten anzeigen lassen. Das Unternehmen wird außerdem am 6. März auf der Jobmesse "Mes del Empleo" in Palma vertreten sein.

Das hiesige Sortiment unterscheidet sich etwas von dem in Deutschland, so wie viele es auch vom Konkurrenten Lidl kennen. In den Aldi-Filialen auf Mallorca gibt es mehr typisch spanische Produkte, wie zum Beispiel Schinken, Käse, Süßigkeiten und Hülsenfrüchte. Teilweise werden auch lokale Produkte verkauft. Unter den Einheimischen ist die Supermarkt-Kette Mercadona aber noch beliebter. Das Unternehmen sorgt auch immer wieder für Gesprächsstoff in den sozialen Netzwerken. Beispielsweise, wenn es Kultprodukte aus dem Sortiment nimmt oder einige Erzeugnisse zum Renner werden. Im Januar sorgte der Likör mit Kinder-Bueno-Geschmack für positive Schlagzeilen und leere Regale.