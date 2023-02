Der Mercadona-Konzern hat aus dem Sortiment der auch bei vielen deutschen Residenten und Urlaubern beliebten Märkte einige Produkte entfernt und damit traurige Reaktionen im Internet ausgelöst. Die Tatsache, dass die dunklen Schokoladenkugeln mit der Bezeichnung "Chocolate Negro Relleno" nicht mehr zu haben sind, sorgte in den sozialen Netzwerken für teils verstörte Reaktionen.

Ein weiteres Produkt, das die Kunden vermissen, ist flüssiger Joghurt mit Stracciatella-Stücken in Flaschen der Hausmarke "Hacendado". Auch griechischer Mandel- und Kakaojoghurt wird schmerzlich vermisst. Das gilt auch für Käse-Focaccia mit Rosmarin. Der Konzern teilte Usern per Twitter mit, dass die Speisen nicht mehr zu haben sind.

Mercadona ist auf Mallorca mit zahlreichen Filialen vertreten. Der Discounter gilt unter Spaniern als das, was Lidl oder Aldi für Deutsche ist. Die Preise liegen zum Teil unter dem Niveau der beiden letztgenannten Unternehmen. Immer wieder gelangten Produkte zu Kultstatus. Der Gazpacho in Plastikflaschen wird etwa ebenso geschätzt wie Schokoladenkekse mit Orangenfüllung. Verschwindet so ein Produkt, zieht dies immer wieder enttäuschte Reaktionen nach sich.