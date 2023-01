Ein Likör mit Kinder-Bueno-Geschmack, der in den Mercadona-Filialen auch auf Mallorca verkauft wird, ist an den Festtagen weg wie warme Semmeln gegangen. In sozialen Netzwerken wie Tik Tok wurde das auch nach Schokolade und Mandeln schmeckende süßliche Getränk, das für sieben Euro angeboten wird, in den Himmel gelobt. Der Trinkvorgang wird ausführlich gezeigt.