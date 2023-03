Wer in diesen Tagen auf dem Weg nach Palma ist, der muss viel Geduld haben. Kilometerlange Staus erschweren derzeit vielen Residenten und Urlaubern den Zugang zur Inselhauptstadt. Grund dafür sind in erster Linie Bauarbeiten.

Auf der Höhe des Krankenhauses Son Llàtzer befindet sich der erste Umschlagpunkt. Betroffen sind die beiden Kreisverkehre am Camí Salard, die die Straße mit der Umgehungsstraße verbinden. Dort wurden an diesem Mittwoch Warteschlangen von bis zu 25 Minuten verzeichnet, um über an dem Stadion Estadi Balear auf die Autobahn zu gelangen.

Ein weiterer kritischer Punkt, der sich auf den Verkehrsfluss auswirkt, sind die Arbeiten am Son Vic-Tunnel in Andratx, der allerdings an diesem Freitag ab 12 Uhr wieder befahrbar ist. Ein weiterer Verkehrsknotenpunkt ist die Hafenpromenade Paseo Marítimo in Palma, die zusätzlich zu den Staus auf der VAO-Busspur die Zufahrt zum Flughafen Son Sant Joan verstopfen. Auch auf der Landstraße zwischen Sóller und Palma muss derzeit mehr Zeit eingeplant werden. Dort staut es sich vor allem in den Morgenstunden am Kreisverkehr, der in Richtung Palma Stadt führt.

Im Zentrum von Palma ist die Plaça d'Espanya ein weiteres Verkehrs-Nadelöhr, an dem gebaut wird und der den Verkehr auf den Avenidas mehr als sonst belastet. Besonders in den Morgenstunden zwischen 7 und 9 Uhr sollte mehr Zeit eingeplant werden, um an sein gewünschtes Ziel zu kommen.

Die Problemstellen sind über große Gebiete verteilt, darunter auch Industriegebiete. Jeden Tag beklagen sich die Spediteure, dass die Zufahrt zu den Industriegebieten immer komplizierter wird, weil die Zufahrten durch die vielen Bauarbeiten beeinträchtigt werden. Betroffen ist unter anderem der Polígono Can Valero, der sich in der Nähe des Universitätsklinikums Son Espases befindet sowie Son Rossinyol.

Mehr Mietwagen

In den kommenden Wochen wird sich die Verkehrslage auf der Insel weiter verschärfen. Aufgrund der beginnenden Tourismussaison werden dann auch noch mehr Mietwagen auf den Straßen unterwegs sein.