Die Seenotrettungsstelle auf den Balearen koordinierte im vergangenen Jahr die Rettung, Unterstützung oder Suche von 3.606 Personen, das sind 11 Prozent mehr als im Vorjahr, bei 666 Einsätzen auf See. Die meisten Vorfälle betrafen die Sportschifffahrt (Rückgang um 9 Prozent).



Im Jahr 2022 starben oder verschwanden 14 Personen, 5 davon bei Aktivitäten, die nichts mit Booten zu tun hatten, wie z.B. Stürze vom Ufer, Surfen, Windsurfen oder Tauchen. Abgesehen davon waren 413 Sportboote, 28 Handelsschiffe und 26 Fischereifahrzeuge in Seeunfälle in balearischen Gewässern verwickelt. Bei Aktionen im Zusammenhang mit irregulärer Einwanderung koordinierte Salvamento Marítimo die Suche nach 127 kleinen Booten und rettete 1.283 Personen (8 Prozent mehr als im Vorjahr) in den Gewässern vor den Inseln.



Im vergangenen Jahr koordinierte Salvamento Marítimo in ganz Spanien die Rettung, Unterstützung oder Suche von 39.594 Menschen (durchschnittlich 108 pro Tag) bei 7.393 maritimen Aktionen, die im gesamten spanischen Zuständigkeitsbereich für Such- und Rettungsaktionen durchgeführt wurden.



345 Personen kamen ums Leben oder wurden vermisst, 20 Prozent davon bei Aktivitäten, die nichts mit Schiffen zu tun haben, wie z. B.: Personen, die von der Küste ins Wasser fallen, Surfen, Windsurfen oder Sporttauchen. Die Seenotrettung koordinierte die Suche nach 1.208 gefährdeten Schiffen und rettete 19.373 Personen (24 % weniger als im Vorjahr) bei Aktionen im Zusammenhang mit irregulärer Einwanderung. Im Jahr 2022 waren 2.826 Freizeitschiffe, 508 Handelsschiffe und 406 Fischereifahrzeuge in Seenotfälle verwickelt.