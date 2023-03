Auf Mallorca bleibt das frühlingshafte Wetter weiterhin erhalten. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet scheint an diesem Freitag überwiegend die Sonne, die Temperaturen erreichen bis 20 Grad. Bereits an diesem Donnerstag wurde an einigen Orten der Insel wieder die 20-Grad-Marke geknackt. In Port de Pollença wurden 23,9 Grad registriert, in Muro 22 Grad und in Binissalem waren es 20,9 Grad.

Auch am Samstag, 18. März, bleibt es überwiegend sonnig. Die Temperaturen erreichen ähnliche Werte wie am Vortag. Es können sich allerdings in einigen Regionen auch Wolkenfelder bilden. Ab Sonntag, 19. März, legt die Sonne dann eine kurze Verschnaufspause ein. Dann kann es auch vereinzelt zu kurzen Regenschauern kommen. Passend zum kalendarischen Frühlingsanfang am Montag, 20. März, setzt sich wieder die Sonne durch. Es werden bis zu zehn Sonnenstunden erwartet, die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 30 Prozent. Die Temperaturen pendeln sich bei 18 Grad ein, nachts sinken die Werte auf 10 Grad. Die Wassertemperatur im Mittelmeer liegt derzeit um die 15 Grad. Wärmer als normalerweise üblich Nach dem Sturmtief Juliette, das Ende Februar noch für Schneechaos und starken Niederschlägen auf der Insel sorgte, hat in den vergangenen zwei Wochen der Frühling Einzug auf der Insel erhalten. In einigen Gemeinden wurden Rekordtemperaturen von 27 Grad gemessen, wie zum Beispiel in Port de Pollença. Einige Mutige trauten sich sogar schon für ein Bad ins Mittelmeer. Es gab auch einige tropische Nächte, in denen es nicht kühler als 20 Grad wurde.