Nach wochenlanger feuchter Kälte hat Mallorca einen für Mitte März extrem milden Samstag erlebt. Das Quecksilber stieg mitunter fast auf 30 Grad. Laut dem Wetterdienst Aemet wurde in Son Servera im Inselosten mit 28,2 Grad ein Spitzenwert erreicht. Auf Platz 2 folgen Port de Pollença und die Dic-Oest-Mole in Palma (27 Grad), Sa Pobla (26,9) und der Leuchtturm von Cala Rajada (26,3 Grad).

Die Strände der Insel füllten sich mit Menschen, allerdings trauten sich erst wenige in das mit 14 bis 15 Grad noch immer kalte Meerwasser. Besonders beliebt waren die Stadtstrände von Palma, Can Pere Antoni, Ciutat Jardí und die Strände in den Meeresvierteln El Molinar und Portitxol.

Auch in der Nacht zum Samstag waren die Temperaturen ungewöhnlich hoch. In Pollença wurde mit 20,5 Grad sogar eine tropische Nacht verzeichnet. In den meisten anderen Inselorten lagen die Temperaturen im Dunkeln fast durchweg bei über 15 Grad. Am kühlsten war es mit 6,5 Grad am Kloster Lluc und in Campos mit 7,6 Grad.

Das Wetter soll die gesamte kommende Woche über angenehm bleiben, wiewohl die Höchstwerte nur noch bei 20 Grad und knapp darüber liegen sollen. Nachts bleiben die Temperaturen weitgehend zweistellig. Die Sonne wird an jedem Tag scheinen. Der Wind weht manchmal böig, manchmal stürmisch und manchmal schwach aus unterschiedlichen Richtungen.