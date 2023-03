Das spanische Wetteramt Aemet hat an diesem Freitag eine Langzeitprognose für den Frühling auf Mallorca veröffentlicht. Dieser beginnt am 20. März und dauert bis zum 21. Juni an. Der Frühling wird auf den Balearen höhere Temperaturen als normal bringen. Das gab die Sprecherin des Wetterdienstes, María José Guerrero, am Freitag auf einer Pressekonferenz der Balearen-Regierung in Palma bekannt.