Am 19. März soll wird es am Paseo Marítimo, Paseo Sagrera, und der Autovía de Levante sowie Teilen des Stadtzentrums von Palma aufgrund des Halbmarathons zu Verkehrbehinderungen kommen. Die Läufer können an dem Tag zwischen drei verschiedenen Strecken wählen: Dem CaixaBank Halbmarathon der Stadt Palma, dem 10-Kilometerlauf der Hafenbehörde sowie dem El Corte Inglés Lauf. Der Start erfolgt in der Avenida Antoni Maura und das Endziel befindet sich beim Parc de Mar gegenüber von Palmas Kathedrale. Alle drei Rennen finden in einem Zeitfenster zwischen 9 bis 12.30 Uhr statt.