Am vergangenen Freitag ereignete sich auf Mallorca beinahe ein Familiendrama in Palmas Krankenhaus Son Llàtzer, als ein frisch gebackener Vater damit drohte, sich in dem Zimmer seiner Frau und seines neugeborenen Jungen selbst zu verbrennen. Nach Polizeiangaben habe man dem Mann vorher mitgeteilt, dass man ihm aufgrund verschiedener Delikte das Sorgerecht für sein Kind entzogen werde.

Der Mann reagierte auf diese Ankündigung damit, dass er sich mit Frau und Kind in dem Krankenzimmer verbarrikadierte und damit drohte, nicht nur sich selbst, sondern die gesamte Entbindungsstation in Brand zusetzen. Die Krankenhausmitarbeiter reagierten sofort und schalteten die Nationalpolizei ein. Die Beamten bestellten zusätzlich einen Unterhändler, der versuchte, die Situation zu deeskalieren und den Mann zu beruhigen. Zu diesem Zeitpunkt mussten die Polizisten davon ausgehen, dass sich der junge Vater aus Gegenständen im Zimmer eine Art Waffe gebaut hatte, um sich gegen die Polizisten zur Wehr setzen zu können und sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Nach circa einer Stunde Gespräch zwischen ihm und dem Unterhändler konnte er so weit beruhigt und zur Vernunft gebracht werden, dass der Mann schließlich die Tür öffnete und das Zimmer ohne Frau und Kind für einen Moment verließ. Die Beamten nutzen die Gelegenheit und überwältigten ihn augenblicklich, wodurch die Gefahrensituation abgewendet werden konnte. Der Mann wurde festgenommen.