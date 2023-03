Am Sonntag, dem 19. März 2023, startet die neue Staffel der RTL-Show „Schwiegertochter gesucht“. Beim heutigen Staffel-Auftakt sucht der Entertainer und Moderator Christian an der Playa de Palma eher bekannt als DJ Chris Caramello zusammen mit seiner Mutter Gaby die Frau fürs Leben. "Das Glück von Christian steht für mich an erster Stelle. Wenn er glücklich ist, dann bin ich es auch. Deshalb ist es mir wichtig, dass er nach drei gescheiterten Ehen nun endlich eine Partnerin findet, mit der er alt werden kann", sagt sie.

Der Jungesselle erklärt in einem Interview Anfang März dieses Jahres, dass es im Idealfall eine Frau sein sollte, die in Deutschland alles stehen und liegen lassen könne, um so schnell wie möglich zu ihm nach Mallorca zu kommen. Zudem solle sie nicht zu eifersüchtig sein und ihn in seinem Schaffen als Entertainer und DJ unterstützen. Er sei sich sicher, nach drei gescheiterten Ehen jetzt bereit, für die richtige Frau an seiner Seite sei. Und auch wenn er das Leben im Rampenlicht liebe, habe auch er eine andere Seite, erklärt Mutter Gaby. "Man kann sich 1000 Prozent auf ihn verlassen. Beruflich ist er Entertainer, aber privat hat er auch eine sehr romantische Ader." Inwiefern der 36-Jährige endlich die Frau fürs Leben findet, erfahren die Zuschauer in der mittlerweile 15. Staffel der Reality-Show ab 15 Uhr 50 auf dem Privatsender RTL. Moderiert wird die Sendung von Angela Finger-Erben.