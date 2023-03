Der frühere DSDS-Kandidat Daniel Lopes will nach einem Jahr bei den SixxPaxx, einer populären durchtrainierten Stripper-Truppe, wieder zurück ins Musik-Business. Gegenüber MM sagte der Musiker mit brasilianischen Wurzeln: "Es hat viel Spaß gemacht mit den Jungs, und wir hatten insgesamt über 120 Auftritte gemacht. Wir hatten super Shows und eine tolle Zeit zusammen."

Lopes sei es klar geworden, dass er wieder auf der Bühne stehen wolle, um Musik zu machen. Hierfür habe er in den vergangenen Wochen auf Mallorca das Video zu seinem neuen Song "Yo Siento" gedreht, das heute in den gängigen Online-Musik-Plattformen erscheint.

Mit "Yo Siento" wolle Lopes etwas Latino-Feeling in den Schlager bringen und habe daher einen spanischen Titel für das Lied gewählt. "Ich habe bislang viele gute Feedbacks und für mich klingt es nach einem Sommer-Hit", sagte er. Derzeit seien weitere Songs und sogar ein Album in Planung.

Der Musiker drehte in den vergangenen Wochen das Video zu seinem neuen Song auf Mallorca (Foto: privat).

Der Musiker, der in Brasilien aufgewachsen ist, aber seit seinem 13. Lebensjahr in Deutschland wohnt, hat Mallorca viel zu verdanken. 1999 stand er im damaligen Riu Palace an der Playa de Palma und sang "Maria Maria". Durch seine damalige Performance sei er über Umwege zu DSDS gekommen, wo er ein der ersten Staffel der TV-Show 2002 und 2003 teilnahm. Nachdem der Sänger in den vergangenen Jahren in Brasilien gelebt hatte, entschied sich der heute 46-Jährige 2019 mit seiner Frau Magna nach Deutschland zurückzukehren.