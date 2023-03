Dass die Polizei auf Mallorca immer wieder mit alten und teilweise kaputten Fahrzeugen zu kämpfen hat, ist ein altbekanntes Problem. Jetzt wird's aber besonders kurios. Denn: Derzeit sind alle Einsatzfahrzeuge, mit denen die Lokalpolizei von Palma mobile Radarkontrollen durchführen kann, defekt. Die oppositionelle PP im Stadtrat hat sich nun offiziell über dieses Problem beklagt. Im Einzelnen handelt es sich um drei Polizeiautos, zwei eigene der "Policía Local" und eines, das die Verkehrsbehörde DGT der Polizei überlassen hat.

Doch nicht nur das: Der PP-Stadtrat David Díez beklagt, dass die Hälfte der Gesamtflotte der Polizeifahrzeuge derzeit nicht im Einsatz sei, weil die Wagen entweder kaputt seien oder sich aktuell in Werkstätten befänden. "Die Sicherheit der Bürger steht auf dem Spiel", so der Politiker, der für diese Situation vor allem die für Sicherheit zuständige Stadtdezernentin Joana Maria Adrover verantwortlich macht.

Díez wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Vertrag für die Wartung der Polizeifahrzeuge, "der laut Adrover kurz vor dem Abschluss stehe", seit Oktober letzten Jahres, als die Frist für die Einreichung von Angeboten ablief, noch immer nicht geschlossen worden sei. "Das Fehlen dieses Wartungsvertrags, der eigentlich schon seit Monaten bestehen sollte, verzögere die Reparaturen der Polizeifahrzeuge und bedeute, dass diese im Falle eines Defekts in externe Werkstätten gebracht werden müssen. Ziel müsse es sein, einen zuverlässigen Partner zu finden, der die Polizeiautos schnell repariere, so Díez.