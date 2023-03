Am Mittwoch hat das amerikanische Mega-Kreuzfahrtschiff "Enchanted Princess" in der Balearen-Hauptstadt angelegt. Noch am selben Tag, um 18 Uhr, stach esvon Mallorca aus wieder in See, mit Kurs auf Barcelona. Der 330 Meter lange und 38 Meter breite Oceanliner wurde von dem italienischen Schiffsbauunternehmen Fincantieri gebaut. Es handelt sich um die fünfte Version der Royal-Klasse der Reederei und orientiert sich an der US-amerikanischen Fernsehserie "Love Boat", die in den 70-er und 80-er Jahren produziert wurde. Das Design des Logos der Enchanted Princess hat Ähnlichkeit mit dem der Pacific Princess aus der TV-Serie, in der Kapitän "Stubing" um die Weltmeere segelte.

Über 25 Bars und Restaurants sind an Bord des Schiffes untergebracht, in denen die Passagiere von zwei Sterneköchen verwöhnt werden. Die Enchanted Princess bietet Platz für 3660 Gäste, die hier in luxuriösen Sky-Suiten mit bis zu 90 Quadratmeter großen Terrassen und einem 270-Grad Panoramablick ihren Aufenthalt auf dem Meer genießen können. Kulinarisch werden die Passagiere in insgesamt 25 Bars und Restaurants von zwei Michelin-Sterneköchen, die auf französische und italienische Küche spezialisiert sind, verwöhnt. Das Schiff verfügt über einen Butler-Service und einen Speisesaal unter freiem Himmel, das Bistro sur la Mer. An Bord wird den Passagieren, auch in den Kabinen, höchster Luxus geboten. Innovativ an dem Schiff ist die Verwendung eines Mehrzweck-Tokens, mit dem die Passagiere bezahlen können oder auch ihre Freunde und Verwandte an Bord finden können. Zudem haben die Gäste auch jederzeit Zugang zum schnellen WiFi-Netz an Bord. Auch das Unterhaltungsangebot, das von einer Rock-Oper bis hin zu Live-Jazz-Musik reicht, lässt keine Wünsche offen. Das Kreuzfahrtschiff ist so hoch wie ein 18-stöckiges Gebäude und bringt über 145.000 Tonnen auf die Waage. Die Enchanted Princess machte im September 2020 ihre erste Probefahrt. Doch aufgrund der Pandemie konnte sie erst zeitlich verzögert im November 2021 ihre erste richtige Reise, und zwar in die Karibik, antreten. Eine imposante Erscheinung im Hafen von Palma: Die Enchanted Princess ist so hoch wie ein 18-stöckiges Gebäude.