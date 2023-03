Auf Mallorca ist ein 32-jähriger Mann am Hafen der Balearen-Hauptstadt Palma festgenommen worden, dem vorgeworfen wird, mehrere Parfums und elektronische Geräte am Flughafen gestohlen zu haben. Die Polizeibeamten konnten den Mann abfangen, als er versuchte, die Insel auf dem Seeweg zu verlassen.

Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, fanden Zollbeamte am Freitag am Airport einen Koffer mit verdächtigem Inhalt. Darin: diverse Parfumflakons und Elektrogeräte. Als die Polizei versuchte, den Besitzer ausfindig zu machen, stellte sie fest, dass dieser das Flughafen-Terrain bereits verlassen hatte. Es stellte sich heraus, dass der Mann zwar das Gepäck am Schalter für einen Flug aufgegeben hatte, sich anschließend aber auf den Weg zum Hafen machte, um Mallorca auf dem Seeweg zu verlassen.

Im Laufe ihrer Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass drei Geschäfte am Flughafen den Diebstahl von Waren im Wert von rund 8000 Euro gemeldet hatten. Die gestohlenen Gegenstände waren mit denen identisch, die in dem verdächtigen Gepäckstück vorgefunden worden waren. Weitere Hinweise führten die Polizisten schließlich zum Hafen von Palma, wo sie den Verdächtigen in dem Moment abfangen konnten, als er versuchte, die Insel per Schiff zu verlassen.