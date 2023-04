Bei einem schweren Verkehrsunfall in Can Picafort, im Norden von Mallorca, sind sieben Menschen verletzt worden, eine davon schwer. Nach Angaben der Rettungskräfte ereignete sich der Unfall an diesem Montag gegen 8.25 Uhr auf der Landstraße Santa Margalida. Ersten Ermittlungen zufolge war ein PKW frontal mit einem Lieferwagen zusammengestoßen.

Drei Krankenwagen wurden zum Unfallort geschickt, darunter ein medizinischer Rettungswagen und ein Schnell-Einsatz-Fahrzeug des Gesundheitsdienstes. Der schwer verletzte Mann wurde in Universitätsklinikum Son Espases nach Palma gebracht. Die weiteren Insassen sind zur medizinischen Behandlung in die Krankenhäuser von Inca und Muro übermittelt worden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Guardia Civil hat die Ermittlungen aufgenommen. Während der Bergungsarbeiten musste die Landstraße zwischenzeitlich für den Verkehr gesperrt werden.