Beamte der Guardia Civil haben drei Arbeiter festgenommen, die in einem Hotel, das sie selbst renoviert hatten, 18 Klimaanlagen im Wert von insgesamt 15.000 Euro gestohlen haben sollen. Die Geräte sollten in der Herberge in Colònia de Sant Jordi eigentlich eingebaut werden. Bei den Tätern handelt es sich nach Angaben der Nationalpolizei um Spanier im Alter von 27, 35 und 47 Jahren.

Den Spaniern wird vorgeworfen, den Diebstahl eine Woche lang genau vorbereitet zu haben. Während der Ermittlungen wurde der Organisator der Tat identifiziert und festgenommen. Er soll wegen etlicher anderer Delikte polizeibekannt sein und sogar einen Zeugen mit dem Tod bedroht haben. Ihm wird ferner vorgeworfen, in die Wohnung des Mannes eingedrungen zu sein, wo er ihn allerdings nicht vorfand. Die zwei restlichen mutmaßlichen Beteiligten wurden wenig später identifiziert und gefasst. Colònia de Sant Jordi ist ein bei Deutschen beliebter Ferienort im äußersten Südosten der Insel. Von dort ist es möglich, unter anderem Ausflüge zur vorgelagerten Insel Cabrera zu machen. In dem Dorf, das über schöne Strände und einen kleinen Hafen verfügt, gibt es zahlreiche auch sehr komfortable Hotels.