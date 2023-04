Palma brummt, und der Rest der Insel auch!

Ostern, bestes Wetter und Urlauber, die en masse aus vielen Teilen der Welt nach Palma strömen. Nahezu über Nacht hat die Altstadt sich von einer stillen Wintermetropole in eine quirlige und lebensfrohe Reisedestination verwandelt. Wer am Karfreitag abends durch die Gassen lief, erlebte volle Restaurants und viele Straßen-Cafés die nach der Öffnung zur Saison sich förmlich überrannt sahen. „Uff, es ist ganz schön was los bei uns“, sagte ein Kellner, der mit dem Tablett über dem Kopf zwischen den Tischreihen hindurcheilte.

Bilder dieser Art boten sich etwa auf dem Platz vor der Lonja, wo vergangene Woche lediglich eines der Cafés am Platz Tische und Stühle aufgebaut hatte. Jetzt waren es drei, und es gab kaum noch einen freien Platz. Ähnlich sah es auch auf der Plaça Drassana hinter dem Regierungssitz Consolat de Mar aus.

Viele Spaziergänger flanierten auch am Regierungssitz Consolat de Mar vorbei.

Buntes Treiben herrschte nicht minder im Umfeld der Platanenallee am Borne. Dort tragen die Bäume erstes, zartes Grün, während die Judasbäume beim Almudaina-Palast pünktlich zum österlichen Verrat beim Abendmahls purpurrot blühen. Häufig posierten davor wechselseitig Paare, um Erinnerungsfotos zu schießen, oder, je nach Gusto, gemeinsame Selfies.

Der purpurrot blühende Judasbaum an der Stadtmauer von Palma ist derzeit ein beliebtes Fotomotiv.

Vor den Löwen am Borne hält eine Familie aus Japan ihre Eindrücke von den Sphinxen, den Wasserspielen und der Kathedrale im Hintergrund fest, die unter dem strahlend blauen Himmel der im Westen stehenden Sonne geradezu golden aufschimmert. Immer wieder gruppiert sich die Familie aus Fernost lachend um, um ein weiteres Foto von sich in den diversen Smartphones einzuspeichern.

Posieren für Fotos (l.) mit der Kathedrale im Hintergrund.

Auch der Handwerker- und kulinarische Markt an der Stadtmauer Richtung Santa-Catalina-Viertel lockt die Massen, mitunter gibt es kein Durchkommen. Gefragt ist der Stand mit den Mojitos sowie die große Fleischbraterei, wo ein ganzes Schwein am Spieß über der Glut schmort. Unterdessen lichtet sich eine arabisch sprechende Familie am roten Denkmal mit dem „Palma“-Schriftbild ab, bei weiteren Passanten lassen sich spanische, französische, italienische und englische Wortfetzen aufschnappen. „Jetzt gehen wir hier erst was essen, danach in den Megapark“, hört man vier junge Menschen aus Deutschland sagen, die ungeachtet der doch abendlichen Brise sehr leichtbekleidet unterwegs sind und viel Haut zeigen.

Von dem Schwein am Spieß hatten die Gäste das Meiste bereits verzehrt.

Überhaupt lässt sich an den Textilien leicht ablesen, wer aus dem Norden zugereist ist und jetzt sehr viel nacktes Bein präsentiert, wie etwa jene vier Skandinavierinnen, die bestens gelaunt zur Gastromeile in den Carrer Fabrica staksen, oder wer vom Festland kam und nach wie vor Pulli oder Jacke trägt. Die Auslastung in den Hotels der Stadt liegt derzeit bei 85 Prozent, fünf Punkte mehr als vor einem Jahr, sagt der Präsident des Hotelverbandes, Javier Vich.

Wie gut, dass die Sonne auch in kommenden Tagen sich am Himmel zeigen wird. So lockte der Karsamstag die Menschen ebenfalls ins Freie: Selbst an der sonst so einsamen Cala Vinyas bei Calvià hatte das Strandlokal „Il Chiringuito“, das von Italienern betrieben wird, geöffnet, sonnten sich dort Badegäste auf dem Sandstreifen.

Am Strand der Cala Vinyas sonnten sich am Samstag die Besucher.

Einen für April regelrecht vollen Strand meldete Port de Sóller. Dort waren ebenfalls unzählige Flaneure auf der Küstenpromenade unterwegs oder suchten die Cafés und Restaurants auf. "Es ist wie im Sommer", resümierte eine Anwohnerin, die noch gar nicht mit so viel Trubel gerechnet hatte.

Voller Strand in Port de Sóller.

Rummel gab es auch beim Ostermarkt der Bodega Vinos de la Isla bei Algaida. Dort lockte unter anderem weißer Spargel aus Deutschland die Besucher. Vor dem burgartigen Gebäude boten Foodtrucks Leckereien, ähnlich wie in Port Adriano.

Ostermarkt der Bodega Vinos de la Isla bei Algaida: Hier wurde Spargel teils kistenweise gekauft.

Voll ist es dieser Tage natürlich erst recht an der Playa de Palma. Selbst die kleine Bimmelbahn in Can Pastilla war bestens gefragt uns ausgelastet. Wie es an der Strandmeile derzeit zugeht lesen Sie hier

Die Bimmelbahn an der Playa de Palma hatte keinen Mangel an Fahrgästen.

Fazit: Mallorca ist über die Osterfeiertage in bester Feierlaune. Die Menschen genießen die Insel und lassen jetzt schon einen Hauch Sommerfeeling aufkommen.