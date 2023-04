Eine Frau, die sich beim Wandern auf Mallorca verletzt hatte, ist von einem Hubschrauber der Guardia Civil nach einer spektakulären Landung im Gebirge geborgen und in ein Krankenhaus geflogen worden. Die 46 Jahre alte Spanierin hatte sich am Karfreitag nach einem Besuch der Höhle Cornavaques im Raum Pollença den Knöchel derart lädiert, dass sie nicht mehr laufen konnte.

Herbeigerufene Retter der Bergwacht lokalisierten die Frau gegen 17 Uhr und riefen den Hubschrauber der Guardia Civil herbei. Das Manöver wurde auf einem Video der Körperkamera einer der Rettungskräfte am Boden aufgenommen. Es ist gut zu erkennen, wie der Pilot dort versucht, den Flugapparat auf dem unebenen Felsenuntergrund aufsetzen zu lassen.

Als dies gelang, wurde die Frau von den Männern der Bergwacht in das Innere des Helikopters bugsiert. Von dort flog man sie in die Klinik Son Espases. In den Wandermonaten auf Mallorca, in der Regel Frühjahr und Herbst, ist die Bergwacht der Insel aufgrund der vielen Wanderer aus dem In- und Ausland häufig im Einsatz.