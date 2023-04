Strahlend blauer Himmel, kaum ein Wölkchen am Himmel und viel Sonnenschein: Das Wetter auf Mallorca zeigt sich derzeit von seiner besten Seite. Auch in den kommenden Tagen bleibt der Frühling der Insel erhalten. Nach Angaben des spanischen Wetteramtes Aemet steigen die Temperaturen sogar noch etwas an: Am Mittwoch wird dann in einigen Regionen die 25-Grad-Marke geknackt.

Der Ostersonntag startete mit viel Sonne, nur gelegentlich bilden sich einige harmlose Wolkenfelder. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen auf 21 Grad an. Wer sich in den Abendstunden noch draußen aufhält, sollte allerdings stets eine Jacke oder einen wärmeren Pullover bei sich tragen: nach Sonnenuntergang sinken die Temperaturen nämlich in einigen Gebieten auf 6 Grad herab. Im Inselsüden bleibt es milder, dort sinkt das Quecksilber auf 10 Grad. Die neue Woche beginnt ebenfalls mit frühlingshaften Temperaturen und viel Sonnenschein. Die Tageswerte steigen auf 20 Grad und es werden bis zu 10 Sonnenstunden erwartet. Am Mittwoch wird es dann schon fast sommerlich: dann steigen die Werte auf 25 Grad. Die Wassertemperatur im Mittelmeer liegt bei um die 16 Grad. Ähnliche Nachrichten Gute Aussichten: Es wird wieder wärmer auf Mallorca Laut aktuellen Prognosen des spanischen Wetteramtes könnte es ab Donnerstag allerdings wieder etwas wechselhafter werden auf der Insel. Dann sind auch wieder wolkige Abschnitte möglich, die Tagestemperaturen sinken auf 19 Grad. Mit Niederschlägen ist derzeit nicht zu rechnen.