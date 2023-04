An der allseits bekannten Cala Llombards im Südosten von Mallorca ist am Sonntag ein Blauhai bis zum Strand geschwommen. Zahlreiche Residenten und Besucher konnten das Tier bestaunen, es wurde auch gefilmt. Der Hai war etwa zwei Meter lang und wirkte verwirrt. Es gelang ihm am Ende, wieder aus der Bucht hinauszuschwimmen.

Die Cala Llombards wird im Sommer von sehr vielen Urlaubern gern besucht. Der weiße Sand und das türkisblaue Meer wirken besonders anziehend auf sie. An manchen Wochenenden ist es fast unmöglich, einen Platz zu finden. Die Bucht befindet sich südöstlich der von vielen Deutschen bewohnten Dorfes Santanyí. Ähnliche Nachrichten Strandtipp des Tages: Die Cala Llombards auf Mallorca entdecken Wasserleiche vor der Cala Llombards auf Mallorca entdeckt Sichtungen dieser Art kommen auf Mallorca immer mal wieder vor. Vor einigen Jahren hatte sich etwa ein Hai vor einem der Strände von Illetes bei Palma blicken lassen. Auch tote Exemplare wurden wiederholt angespült. Oft handelt es sich u m kranke Tiere, die gesunden halten in der Regel einen deutlichen Abstand zur Küste. Der Blauhai erreicht normalerweise eine Körperlänge von etwa 3,40 Metern, kann in Einzelfällen jedoch auch deutlich größer werden. So hatte der bislang längste gemessene Blauhai eine Länge von 3,83 Metern und unbestätigte Berichte sprechen sogar von Tieren mit über 4,5 Metern Körperlänge. Das maximal bekannte Körpergewicht eines Blauhais lag bei 205,9 kg. Der Rücken der Tiere sowie die Oberseiten der Flossen sind strahlend dunkelblau und damit namensgebend für die Art. Der Bauch und die Flossenunterseiten sind weiß und an den Flossenspitzen sind die Tiere schwarz.