Auf dem Flughafen Bristol in England haben sich die Passagiere eines Flugs nach Mallorca maßlos erschreckt, als sie bemerkten, dass sich das Flugzeug mit geöffneter Tür zu bewegen begann. Ein Passagier erzählte dem Portal "Bristol live", der Vorfall habe sich am Abend des 17. April ereignet. Als sich die Maschine mit der Flugnummer FR8234 in Bewegung setzte, seien viele Menschen in Panik geraten und "Schreie" zu hören gewesen.

Ein Sprecher des Flughafens der im Südwesten von Großbritannien liegenden Stadt bestätigte, dass der Flieger auf der Startbahn einen Satz machte – allerdings lediglich weniger als einen Meter. Zuvor seien mehrere Unterlegkeile entfernt und ein Schleppfahrzeug angebracht worden, um das Flugzeug zurückzusetzen. Ähnliche Nachrichten Ryanair bietet so viele Mallorca-Verbindungen wie noch nie Schimpfwörter und Zerstörungswut am Ryanair-Schalter in Palma: Mann droht hohe Bußgeldzahlung "An der Maschine oder der Ausrüstung sind keine Schäden entstanden, niemand wurde verletzt. Das Flugzeug startete ohne weitere Verzögerung", sagte er "Bristol live". Der Flughafen wolle den Zwischenfall dennoch prüfen: "Eine Untersuchung ist bereits im Gange. Ryanair bedient von Mallorca aus auch andere britische Airports wie Manchester oder Liverpool. Ein Vorfall bei Ryanair aus dem Jahr 2021 wurde unterdessen vor einigen Tagen auf Mallorca mit einem Prozess aufgearbeitet: Die Staatsanwaltschaft beantragte Strafzahlungen in einer Gesamthöhe von 4800 Euro, von einem Mann, der damals im Rahmen eines Wutanfalls vor einem Schalter am Son-Sant-Joan-Flughafen einen Computer beschädigt zu haben und eine Angestellte unflätig beschimpft und tätlich angegriffen haben soll. Der Mann war zu spät erschienen und konnt nicht mehr in die noch bereitstehende Maschine einsteigen.