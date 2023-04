Mehrere Jugendliche haben sich in der Nacht zum Sonntag vor einer Diskothek im Gewerbepark Son Castelló von Palma de Mallorca auf einen Taxifahrer gestürzt. Nach Medienberichten verprügelten die etwa zehn Personen den Mann vor dem Etablissement namens "El Templo". Er war gekommen, um zwei junge Frauen abzuholen.

Nachdem die Discobesucherinnen das Fahrzeug bestiegen hatten, verhinderten die Jugendlichen, dass der Taxifahrer abfahren konnte. Er stieg aus und versuchte, die jungen Männer zu überreden, Platz zu machen. Stattdessen stürzten sie sich auf den Mann und verletzten ihn so schwer, dass er in das Inselkrankenhaus Son Espases gebracht werden musste.

Als die Polizei am Tatort eintraf, ergriffen die Kriminellen die Flucht. Es wird weiter mit Hochdruck nach ihnen fahndet. In Palma hatten sich in den vergangenen Jahren mehrere Jugendbanden gebildet, deren Mitglieder nicht vor Gewalt zurückschrecken. Wie in der Hauptstadt Madrid auch gelten vor allem Latino-Gangs als sehr gefährlich.

Ein weiterer Ort in Palma, wo immer wieder Jugendkriminalität festgestellt wurde, ist der Paseo Marítimo. Wegen der vielen Vergnügungslokale dort kam es dort wiederholt zu Schlägereien und sonstigen Gewalttaten. Das gilt auch für die Umgebung des Hauptbahnhofs "Estación Intermodal" neben der Plaça d'ESpanya.