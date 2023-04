Beamte der Guardia Civil haben auf dem Gebiet der Gemeinde Santanyí im Südosten von Mallorca einen Briten festgenommen, der einem Landsmann in einem Hotel an der Cala Egos ein Ohr fast abgeschnitten haben soll. Laut einer Pressemitteilung waren sich die Männer in der Nacht zum Samstag an der Bar wegen eines politischen Themas in die Haare geraten. Dann griff einer der Urlauber offenbar zu einem beschädigten Glas und attackierte sein Gegenüber. Das Opfer wurde stark blutend in das Krankenhaus von Manacor gebracht. Der Mann war auch am Hals verletzt worden.

Dem mutmaßlichen Angreifer wurde der Pass entzogen. Dem zuständigen Gericht in Manacor muss er eine Kaution in Höhe 7000 Euro bezahlen, um das Dokument wiederzubekommen. Die Guardia Civil wurde von dem Hotel gerufen, nachdem die Diskussion in Handgreiflichkeiten ausgeartet war. Die Polizisten fanden das etwa 30-jährige Opfer volltrunken und stark blutend auf einem Sofa nahe der Bar vor.