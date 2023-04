Im Hafenbecken von Palma de Mallorca hat sich am Dienstagabend vor dem Uferboulevard Paseo Marítimo ein Delfin blicken lassen. Eine Anwohnerin sah den Meeressäuger gegen 20.45 Uhr von ihrem Balkon aus und filmte ihn. Er schwamm auch zwischen den Yachten. Passanten zeigten sich über Gebühr überrascht. Erst vor etwas mehr als einem Monat hatte eine Familie an einer Stelle der Formentor-Halbinsel einen Delfin erspähen können.

Auch andere größere Meeresbewohner zeigten sich in den vergangenen Wochen vor Mallorca: International beachtet wurde das Auftauchen eines Hais in der Cala Llombards, einer Traumbucht südlich von Santanyí. Die Szene wurde ebenfalls gefilmt, das Video zeigte, wie der Fisch sogar auf den weißen Strand und dann wieder Richtung offenes Meer zurückschwamm.

Eigentlich trauen sich Delfine, Haie oder gar Wale nicht nahe an die Küsten von Mallorca. Wenn so in Tier auftaucht, ist es nicht selten krank. Während der Coronazeit, als man zeitweise keine Strände besuchen durfte, waren in meherern Fällen solche Meeresbewohner ganz in der Nähe von Küstenabschnitten gsichtet worden. Rund um Mallorca ist die Delfin-, Hai- und Waldichte durchaus achtbar: Vor allem Blauhaie kommen im balearischen Meer vor, riesige Pottwale bewegen sich in großen Tiefen in der Nähe der Inseln. Angeschwemmt werden zuweilen Wasserschildkröten.