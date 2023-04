Auch wenn Mallorca von der 40-Grad-Hitze, die am Freitag im Süden Spanien herrschte, weitgehend verschont geblieben ist, so war es in den vergangenen zwei Tagen auf der Insel doch immer noch deutlich wärmer als sonst für diese Jahreszeit üblich. Aber: In den kommenden drei Tagen hat das frühsommerliche Wetter erstmal Pause, dann macht sich ein feuchtes Regen-Intermezzo auf den Balearen breit. Das geht aus den Daten des staatlichen spanischen Wetteramts Aemet hervor.

Bereits am Samstag wunderten sich viele Residenten, Einheimische und Urlauber über den sonderbar bedeckten Himmel. Die Sonne war weitgehend verschwunden und wurde von dichten, grauen Wolken verdeckt. Wenngleich nicht überall: Teilweise gibt es auf der Insel immer noch sonnige Abschnitte. Dennoch kündigt das Wolkenband einen Wetterumschwung, wenngleich einen recht kurzen, an. Bereits am Sonntagmittag kann es vielerorts auf der Insel aus dichten Wolken teils kräftig regnen. Aber: Die Schauer werden lokal niedergehen, das heißt nicht alle Gegenden Mallorca werden davon betroffen sein. Und: Nach bis zu 26 Grad am Samstag, werden am Sonntag nur noch 20 bis 23 Grad erreicht. Bereits am Montag wird es zwar wieder wärmer, dann klettert das Quecksilber im Thermometer auf 22 bis 6 Grad, allerdings kann es am Maifeiertag gewittern. Das staatliche Wetteramt warnt vor teil heftigen Unwetterschauern, Blitz und Donner. Die gute Nachricht: Bereits am Dienstag ist der Spuk vorüber, dann macht sich auf Mallorca wieder trockenes und warmes Frühlingswetter breit. Die neue Woche beginnt freundlich und sonnig, mit stabilen Temperaturen von tagsüber 26 Grad und nachts 10 bis 12 Grad. Die Meerwassertemperatur um Mallorca liegt derzeit bei rund 17 Grad.