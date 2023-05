Seit Ostern zieht sich wieder regelmäßig, vor allem aber an Wochenenden und Feiertagen, eine Autokarawane in Richtung Ausflugsziel Formentor. Der dortige Leuchtturm gehört zu den Highlights auf der Besucherliste vieler Mallorca-Urlauber. Da das Parkplatzangebot rund um den Faro de Formentor begrenzt ist, artet der Ansturm nicht selten in ein Verkehrschaos aus. Bereits Hunderte Meter vor dem Ziel lassen Besucher ihre Autos und Motorräder wild am Straßenrand stehen und steuern die letzten Meter zu Fuß an.