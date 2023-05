Ein Deutscher ist vor Mallorca von einer Meeresströmung erfasst worden und ertrunken. Der Vorfall ereignete sich laut der Guardia Civil am Dienstag am Sa-Canova-Strand nahe Artà im Nordosten der Insel. Eine Frau, die ebenfalls in die Strömung geraten war, wurde schwer verletzt und konnte durch Wiederbelebungsmaßnahmen reanimiert werden. Bei dem Mann handelte es sich laut der Guardia Civil um einen 65-Jährigen, die Frau ist 35 Jahre alt. Zu dem Vorfall war es in Anwesenheit von mehreren weiteren Strandgästen gekommen, die die Helfer alarmierten, als sie die Badenden in Not sahen. Diese waren ins Wasser gegangen, obwohl die Wellen ungewöhnlich hoch waren und die Rettungsschwimmer den Strand schon verlassen hatten.