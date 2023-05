Die für die Strände von Palma de Mallorca eingeteilten Rettungsschwimmer haben sich bitter über den schlechten Zustand ihrer Hochstände und ihrer Räumlichkeiten zur Behandlung von Badeopfern beschwert. Man wolle dies der Arbeitsinspektion melden, hieß es in einem Instagram-Video der zuständigen Gewerkschaft. Die Rettungsschwimmer treten ihren Dienst auf der Insel traditionsgemäß am 1. Mai an.

Die Gewerkschaft sieht die Stadtverwaltung und die für die Liegen und Schirme zuständigen Privatfirmen in der Pflicht. Diese müssten die bemängelten Zustände beheben. Man habe Hochstände ohne Treppen und vergammelte Behausungen vorgefunden. Am Strand von Portitxol mussten die Rettungsschwimmer den Angaben zufolge ungeschützt unter der Sonne arbeiten, weil gar kein Hochstand aufgestellt worden war. Den Beschäftigten seien zudem beschädigte Ferngläser zur Verfügung gestellt worden. Bemängelt wurden auch fehlende Duschen und Toiletten. Einige Rettungsschwimmer seien von den Privatfirmen nicht wie abgesprochen mit Mahlzeiten versorgt worden. Zudem seien die Badebereiche vor einigen Strände nicht wie eigentlich vorgeschrieben mit Bojen abgesperrt worden. Ohnehin seien die Löhne viel zu niedrig. Zu den Stränden von Palma gehören neben der Bucht von Portitxol und der Playa de Palma der Strand von Cala Major und Can Pere Antoni, der Stadtstrand in Sichtweite der Kathedrale. Auch kleinere Strände wie Cala Estància und Ciutat Jardí werden von Rettungsschwimmern traditionell im Auge behalten.