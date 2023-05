Acht Monate nach der Entdeckung einer weiblichen Wasserleiche im Hafenbecken von Palma de Mallorca hat die Guardia Civil einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann war kurz vor dem Ableben der Frau am Paseo Marítimo nachts zusammen mit der späteren Toten von einer Kamera gefilmt worden. Die Frau – es handelte sich um eine Kolumbianerin – war damals neben einer Yacht aufgefunden worden.

Zunächst vermuteten die Ermittler, dass die Frau ertrunken war. Doch dann fand man heraus, dass die 30-Jährige, die in Palma wohnhaft war, schon tot gewesen war, bevor sie im Wasser landete. In der Nacht zum 14. August 2022 hatte sie sich offenbar zunächst in einer Glücksspielbar der Kette "Punt de Joc" aufgehalten. Sie verließ das Lokal, suchte ihre Wohnung auf, ging dann aber zum Paseo Marítimo.

Dort lernte die Frau offenbar einen Mann kennen, den jetzt Festgenommenen. Die Spur der beiden verlor sich an der Anlagestelle 99 unterhalb der bekannten Jonquet-Mühlen. Danach wurde der Mann von einer weiteren Kamera gefilmt. Diesmal war er allein unterwegs. Den Ermittlern fiel auch auf, dass der Spanier aufgeregt Anrufe von seinem Handy aus tätigte und Bekannte von ihm an der Promenade auftauchten.

Einige Tage später wurde die Leiche der Frau von einem britischen Touristenpaar erspäht. Die Identität des Mannes konnte erst festgestellt werden, nachdem Spezialcomputer zur Identifizierung der Bilder in der Zentrale der Guardia Civil in Madrid zum Einsatz gekommen waren. Der Mann wurde in eine Zelle im Hauptquartier der Guardia Civil in Palma gesperrt.