Egal ob Laufen, Fahrradfahren oder Segeln – Mallorca ist ein Mekka für Sportfans. So auch an diesem Wochenende im Norden der Insel. Denn am Samstag, 13. Mai, wird in und um Alcúdia und Port d’Alcúdia der Zafiro Ironman 70.3 ausgetragen. Tausende Sportler aus der ganzen Welt werden bei dem Triathlon antreten. Für Urlauber, Auto- und Radfahrer bedeutet das, am Samstag etwas mehr Zeit einplanen zu müssen. Zahlreiche Straßen werden vor allem am Vormittag gesperrt sein.

Der Wettbewerb beginnt um 7:40 Uhr im Hafen von Alcúdia mit dem Schwimmen über 1,9 Kilometer.

Kurz darauf, um 7:50 Uhr, werden die Straßen für die Radstrecke über 90 Kilometer gesperrt. Betroffen werden vor allem Alcúdia und sein Hafen in der Zeit von 7:50 bis 10:45 Uhr. Außerdem wird die Ma2220 zwischen Port de de Pollença und Pollença von 7:55 bis 11 Uhr am Samstag gesperrt sein. Weitere Abschnitte sind: Die Ma10, vor allem auf den Abschnitt Pollença-Lluc, von 8.30 Uhr bis 12.20 Uhr sowie auf die Ma2013 zwischen Lluc und Caimari von 8.00 Uhr bis 12.40 Uhr. Danach wird die Straße zwischen Caimari, Selva, Moscari und Campanet bis Son Vivot von 9.15 Uhr bis 13.05 Uhr nicht befahrbar sein. Zuletzt wird die Ma3500 um Muro von 9.20 Uhr bis 13.45 Uhr betroffen sein. Folgende Straßen sind ebenfalls nicht passierbar: Ma3431 von Muro nach Son Amer von 9:30 bis 14:10 Uhr und die Ma3433 zwischen Sa Pobla und Playa de Muro in der Zeit von 9:20 bis 14:30 Uhr. Dem Veranstalter zufolge werden die Sperrungen bis 14.30 aufgehoben sein. Am besten sollte man den Norden Mallorcas am Samstag weiträumig umfahren. Auch öffentliche Verkehrsmittel wie Busse und Taxis werden nur bedingt im Einsatz sein.