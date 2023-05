Ermittler der Nationalpolizei haben am vergangenen Montag einen 27-jährigen Mann festgenommen, der unter dringendem Tatverdacht steht, mehrere minderjährige Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Der Mann soll seine Opfer über die sozialen Medien kontaktiert und zu einem späteren Zeitpunkt um ein Treffen in einem Einkaufszentrum in Palma gebeten haben. Einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge hatte eine anonyme Anzeige die Untersuchungen ins Rollen gebracht.

Ersten Ermittlungen zufolge, über die die Nationalpolizei erst am Mittwoch über eine Pressemitteilung informierte, nutzte der Verdächtige zur Kontaktaufnahme die Plattform Instagram. Nach einem ersten Kennenlernen im Netz forderte der 27-Jährige demnach die Minderjährigen auf, ihm Fotos mit sexuellem Inhalt zukommen zu lassen. Im Rahmen der Ermittlungen gelang es der Nationalpolizei, mehrere seiner mutmaßlichen Opfer ausfindig zu machen und zu einer Aussage zu bewegen. In diesem Zusammenhang gab ein minderjähriges Mädchen zu Protokoll, dass der Tatverdächtige zu jeder Zeit ihr Alter gekannt habe. Ähnliche Nachrichten Minderjähriger Ecstasy-Dealer auf Mallorca festgenommen Minderjährige mit Drogen zur Prostitution gezwungen In einem anderen Fall habe sich ein 14-jähriges Mädchen auf ein persönliches Treffen mit dem 27-Jährigen eingelassen. Auf der Toilette eines Einkaufszentrums in Palma sei es dabei zu Oralsex gekommen, für den der Tatverdächtige die Minderjährige bezahlt habe. Nach Aussage der 14-Jährigen habe der Mann anschließend mehrmals versucht, sie erneut zu kontaktieren. Sie habe sich aber dazu entschlossen, diesen Kontakt zu blockieren. Der Nationalpolizei zufolge sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Die Fahnder gehen zum gegenwärtigen Zeitpunkt davon aus, dass es noch weitere Opfer gibt, die es zu ermitteln gilt. Ein Haftrichter setzte den Verdächtigen am Mittwoch unter Auflagen zunächst auf freien Fuß. Er darf sich seinen Opfern weder nähern noch zu ihnen Kontakt aufnehmen.