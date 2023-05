Drei Mitglieder einer "Rolex-Bande" sind am Montag von einem Strafgericht in Palma de Mallorca zu insgesamt elf Jahren und drei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Sie hatten im Sommer 2022 einem deutschen Touristen an der Playa de Palma gewaltsam eine Rolex-Uhr im Wert von 20.000 Euro entnommen. Der Vorfall ereignete sich am 22. Juli gegen 20.40 Uhr. Ein Täter wurde unmittelbar nach der Tat gefasst, die beiden anderen Beteiligten wurden in Madrid festgenommen.

Die Verdächtigen, allesamt Italiener, gestanden die Tat vor Gericht und gaben an, den Mann auf der Promenade zunächst verfolgt und dann angesprochen zu haben. Während einer den Deutschen schließlich am Hals festhielt, entwendete der andere die Rolex. Der Dritte half bei der Flucht mit einem Motorrad, das zuvor mit falschen Papieren gemietet worden war. Da der Verteidiger der Angeklagten eine Einigung mit der Staatsanwaltschaft erzielen konnte, bleibt den drei Männern der Aufenthalt im Gefängnis erspart. Stattdessen müssen sie das Opfer mit einem Geldbetrag, der der Höhe der gestohlenen Rolex-Uhr entspricht, entschädigen. Außerdem dürfen die Männer weder nach Mallorca einreisen, noch auf der Insel leben.