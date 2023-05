Auf Mallorca ist ein sechsjähriges Mädchen nach einem Sturz von einem Balkon im dritten Stock verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 10.30 Uhr in der Calle José Rover Motta in der Inselhauptstadt Palma. Ein Vordach im zweiten Stock federte den Sturz des Kindes ab und konnte damit Schlimmeres verhindern.

Aus bisher noch unbekannten Gründen stürzte das Mädchen, das nach Angaben der Familie unter Sehstörungen leidet, vom Balkon der Wohnung, in der sie mit ihren Eltern lebt. Die Bewohner des zweiten Stockwerks konnten das Mädchen aus der misslichen Lage befreien und vom Dach bergen. Zudem verständigten sie die Notrufzentrale. Ähnliche Nachrichten Nach tödlichem Unfall auf Mallorca: Täter zu milder Haftstrafe verurteilt Herzstillstand auf Jetski: Urlauberin ertrinkt fast vor Alcúdias Strand Als die Beamten eintrafen, war die Minderjährige bei Bewusstsein, klagte allerdings über Schmerzen. Das Mädchen wurde zur Untersuchung in das Universitätsklinikum Son Espases gebracht. Dort wird die Sechsjährige nun behandelt.